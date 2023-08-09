وظائف محافظة القاهرة 2023.. اعرف المهام والمستندات المطلوبة

تفاصيل وظائف محافظة القاهرة 2023 أعلن عنها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، من خلال بوابة الوظائف الحكومية، التابعة إداريا لإشرافه، ومن خلالها يقوم «التنظيم والإدارة» بالكشف عن كل التفاصيل اللازمة للوظائف الشاغرة التي تطلب الجهات الحكومية شغلها.

تفاصيل وظائف محافظة القاهرة 2023

«الوطن» تستعرض في التقرير التالي كل التفاصيل الخاصة بـ وظائف محافظة القاهرة 2023، والتي أعلن عنها في بوابة الوظائف الحكومية اليوم الأربعاء.

وتضمنت وظائف محافظة القاهرة 2023، المعلن عنها ثلاث وظائف قيادية شاغرة بديوان عام محافظة القاهرة والقطاعات التابعة لها، وهي مدير عام الإدارة العامة للنظم والتطبيقات والدعم الفني، ومدير عام الإدارة العامة للمتابعة والتقييم، وسكرتير حي بالمستوى الوظيفي مدير عام.

وظائف محافظة القاهرة 2023.. مديرالدعم الفني

أولا : وظيفة مدير عام الادارة العامة للنظم والتطبيقات والدعم الفني

تقع هذه الوظيفة ضمن وظائف محافظة القاهرة 2023، المعلن عنها على بوابة الوظائف الحكومية، وتفاصيلها كالآتي:

جهة العمل: محافظة القاهرة

كود الوظيفة: ع / 7

نوع الوظيفة: مدير عام

- بيانات الوظيفة

المجموعة الوظيفية: الوظائف التخصصية

الجهة طالبة الإعلان: محافظة القاهرة

المجموعة النوعية: للوظائف القيادية

الجهه التابع لها: محافظة القاهرة

وصف الوظيفة:

- تقع هذه الوظيفة على قمة وظائف الإدارة العامة للنظم والتطبيقات والدعم الفني التابعة للادارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي.

- يشارك شاغلها في وضع الخطة السنوية للإدارة بما يتفق مع استراتيجية الديوان

- يجتمع بكافة مرؤوسيه سنويا لوضع الاهداف التنفيذية والبرامج التشغيلية ومعدلات الأداء الطولب تحقيقها

- العديد من المهام الأخرى الموضحة في الملف المرفق التالي :

وظائف محافظة القاهرة 2023.. مدير المتابعة

ثانيا: وظيفة مدير عام الادارة العامة للمتابعة والتقييم

تقع هذه الوظيفة ضمن وظائف محافظة القاهرة 2023 ، المعُلن عنها على بوابة الوظائف الحكومية، وبياناتها كالتالي:

جهة العمل: محافظة القاهرة

كود الوظيفة: ع 9

نوع الوظيفة: مدير عام

وصف الوظيفة:

- تقع هذه الوظيفة على قمة وظائف الإدارة العامة للمتابعة والتقييم التابعة للإدارة المركزية للاستراتيجية، لتحقيق النتائج المستهدفة من الخطة الاستراتيجية.

- العديد من المهام الأخرى الموضحة في الملف المرفق التالي :

وظائف محافظة القاهرة 2023.. سكرتير حي

ثالثا: وظيفة سكرتير حي بالمستوى الوظيفي مدير عام

كود الوظيفة : ع / 14

نوع الوظيفة : مدير عام

جهة العمل : محافظة القاهرة

وصف الوظيفة :

- تقع هذه الوظيفة في رئاسة ديوان عام الحي وتختص بالاشتراك في رسم السياسة العامة لأجهزة الحي.

- الإشراف على الاجهزة المالية والادارية.

- ويعمل شاغل الوظيفة للتوجيه العام من الرئاسات العليا ومراجعة مشروع الموازنة بالحي قبل عرضها على رئيس الحي .

- العديد من المهام الأخرى الموضحة في الملف المرفق التالي :

المستندات المطلوبة للتقديم في وظائف محافظة القاهرة 2023

وبحسب الإعلان، فإن هناك مستندات المطلوبة للتقديم في وظائف محافظة القاهرة 2023، وتشمل:

- أصل ونسختين لكل من بيان الحالة الوظيفية والإنجازات.

- مقترحات التطوير للوظيفة المتقدم لها، طبقًا لما ورد بالقرار رقم 95 لسنة 2017 على «CD»، وتتضمن القدرات العلمية والعملية له.

- 6 صور شخصية.

وذكر الإعلان، أن التواصل يكون عن طريق الإدارة المركزية للموارد البشرية بمحافظة القاهرة، في منطقة عابدين، بمقر الأمانة الفنية باللجنة الدائمة للوظائف القيادية.