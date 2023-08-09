وظائف خالية في السفارة الأمريكية بمرتب 36 ألف دولار.. الحق قبل انتهاء التقديم

أعلنت السفارة الأمريكية عبر الموقع الرسمي الخاص بها عن وظائف خالية جديدة للعمل في وظيفة كاتب إداري، إذ تحرص السفارة على توفير فرص عمل للشباب الراغبين في بدء حياتهم العملية التي تناسب مؤهلاتهم الدراسية.

وأوضحت السفارة الأمريكية في إعلانها عن الوظائف التفاصيل المطلوبة، ونوضح من خلال هذا التقرير الشروط المطلوبة وكيفية التقديم عليها، وفق ما أعلنته السفارة والتي جاءت كالتالي:

تفاصيل الوظائف

حددت السفارة الأمريكية تفاصيل الوظائف المطلوبة في وظيفة كاتب إداري، ليكون المرتب 36195 دولارًا أمريكيًا، على أن يكون آخر موعد للتقديم 10 أغسطس الجاري.

الشروط المطلوبة لوظائف السفارة الأمريكية

- أن يكون المتقدم للوظائف لديه خبرة عامين في العمل الإداري للمكاتب.

- يجب أن يكون جميع المرشحين قادرين على الحصول على تصريح أمني.

- إكمال المدرسة الثانوية.

- أن يكون المتقدم للوظائف لديه مستوى جيد في اللغة الإنجليزية في القراءة والتحدث والكتابة، ويتم اختباره.

- يجب على مقدم الطلب تحديد مستوى إجادة اللغة الإنجليزية في الطلب ليكون مؤهلاً للحصول على الوظيفة.

- بالنسبة لمدراء الإدارة المالية، يجب مناقشة الفوائد مع مكتب الموارد البشرية.

- يتم تعيين خطة الدفع في وقت خطاب العرض المشروط بواسطة.

وعلى الراغبين في التقديم لوظائف السفارة الأمريكية الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بها، واختيار الوظيفة المطلوبة، وإدحال جميع البيانات والمستندات المطلوبة للتقديم على الوظيفة.