خريطة وظائف محافظة أسيوط 2023 للشباب من الجنسين بخبرة وبدون

أعلنت مديرية العمل بمحافظة أسيوط عبر نشرتها النصف شهرية للتوظيف عن وظائف محافظة أسيوط 2023 للشباب من الجنسين بخبرة وبدون وبمؤهلات عليا ومتوسطة وبدون مؤهل مع توفير تأمين صحي وتأمين اجتماعي.

كما حددت مديرية العمل بمحافظة أسيوط طرق التقديم للوظائف، والأوراق المطلوبة بكل وظيفة والشروط المطلوبة فضلا عن السن والراتب الذي يبدأ من 3500 جنيه.

وظائف محافظة أسيوط 2023

وظائف محافظة أسيوط 2023 التى أعلنتها مديرية العمل بمحافظة أسيوط شملت مختلف مراكز المحافظة وهى كالتالي،

-تطلب شركة تساهيل 30 أخصائي ائتمان بمؤهلات عليا ومتوسطة حتى 35 سنة خبرة من عامين إلى 5 سنوات وتحديد الراتب وفقا للمقابلة الشخصية.

-شركة خاصة تطلب 10 أخصائيين تمويل من الجنسين بمؤهلات عليا سن حتى 30 عاما، والراتب يبدأ من 3500 جنية.

-شركة مشروعي تطلب 25 أخصائي ائتمان بمؤهلات عليا ومتوسطة من الجنسين من 20 عاما حتى 30 عام وفقا للمقابلة الشخصية.

-شركة أثاث تطلب عمال وعاملات بدون مؤهل سن حتى 35 عام ويحدد الراتب بالمقابلة الشخصية.

-شركة أمان للمشروعات متناهية الصغر تطلب 25 أخصائي ائتمان بمؤهلات عليا ومتوسطة من الجنسين من 20 حتى 30 عاما وتحديد الراتب حسب المقابلة الشخصية.

التقديم للوظائف الخالية بأسيوط

وأوضحت مديرية العمل بأسيوط طريقة التقديم على وظائف محافظة أسيوط 2023 عن طريق تقديم السيرة الذاتية للمتقدمين، وكتابة اسم الوظيفة المطلوبة، ووسيلة للتواصل ليتم التواصل مع المقبولين بكل وظيفة.