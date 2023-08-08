تنسيق المعاهد والكليات للدبلومات الفنية 2023.. اعرف موعد إعلانه

يترقب طلاب الشهادات الفنية، موعد تنسيق المعاهد والكليات للدبلومات الفنية 2023، والمقرر إعلانه من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات، بعد الانتهاء من مراحل تنسيق طلاب الثانوية العامة 2023.

تنسيق المعاهد والكليات للدبلومات الفنية 2023

ويتيح المجلس الأعلى للجامعات، ضمن أعمال تنسيق المعاهد والكليات للدبلومات الفنية 2023، لطلاب الدبلومات الفنية نظام الـ 3-5 سنوات، والمقرر إعلان تفاصيله خلال الأيام المقبلة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إذ يخضع طلاب الدبلومات بأنواعها المختلفة (تجاري، زراعي، صناعي، تمريض، سياحة وفنادق) إلى معادلات تمكنهم من الالتحاق في الكليات المتاحة لهم وفقا لعدد المقاعد التي المتاحة من المجلس الأعلى للجامعات.

قواعد تنسيق المعاهد والكليات للدبلومات الفنية 2023

ووفقا لما أعلنته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فإن قواعد تنسيق المعاهد والكليات للدبلومات الفنية 2023، تشتمل على:

- تعديل مسمى المسابقة الموحدة والمسابقة المركزية لتصبح تحت مسمى واحد وهو اختبارات الدبلومات والمعاهد الفنية للقبول بكليات الهندسة.

- توحيد فرص التقدم لاختبارات الدبلومات والمعاهد، ليصبح للطالب فرصتين متتاليتين يتم احتسابهما ابتداء من عام حصول الطالب على المؤهل.

- إلغاء اختبارات القدرات للطلاب الحاصلين على الشهادات الفنية لكليات التمريض والإعلام والمعهد الفني للتمريض.

- يلتحق طلاب الدبلومات الفنية بالجامعات التكنولوجية والمعاهد الفنية الصحية وكليات التكنولوجيا والتعليم دون أي اختبارات قدرات.