«القاهرة الإخبارية»: أوكرانيا تدمر 7 مسيرات روسية خلال 24 ساعة

أعلن سلاح الجو الأوكراني تدمير 7 طائرات روسية دون طيار هجومية أحادية الاتجاه من طراز شاهد -136 و131، خلال 24 ساعة الماضية.

وذكرت الخدمة الصحفية لسلاح الجو الأوكراني، اليوم الخميس، أن القوات الروسية أطلقت عشر طائرات مسيرة هجومية إيرانية الصنع من طراز شاهد 136 و131 من منطقة كورسك الروسية الحدودية، واستمر الهجوم حوالي خمس ساعات، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالة «يوكرنفورم» الأوكرانية.

نفذت طائرات سلاح الجو الأوكراني خلال الـ24 ساعة الماضية أكثر من 40 غارة جوية، استهدفت 20 منها تدمير منشآت القوات الروسية ومناطق تمركز المعدات والأفراد.