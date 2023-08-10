«القاهرة الإخبارية»: قوات روسيا تتقدم في محور كوبيانسك وخاركوف شرق أوكرانيا

قال أندريه ماروتشكو، ضباط بقوات جمهورية لوجانسك، إن القوات الروسية تتقدم بنجاح في محور كوبيانسك وتمكنت من تعزيز مواقعها وإحراز مزيد من التقدم في خاركوف، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالة «نوفوستي» الروسية.

إبعاد المدفعية الأوكرانية عن حدود لوجانسك

وأضاف «ماروتشكو»، اليوم، أنّه خلال العمليات الهجومية للقوات الروسية على جبهة واسعة، تم تحسين الوضع التكتيكي للوحدات الهجومية الروسية بشكل ملحوظ، وعززت تواجدها في مواقع مهمة، مضيفًا أنّ الإجراءات الأخيرة التي تهدف إلى تحرير مقاطعة خاركوف، أدت للسيطرة على العديد من المواقع وإبعاد المدفعية الأوكرانية عن حدود لوجانسك.

السيطرة على 20 موقعا للقوات الأوكرانية

وأكد أنه منذ بداية هذا الأسبوع، في محور كوبيانسك، تمكنت القوات الروسية من السيطرة على ما يصل إلى 20 موقعًا للقوات الأوكرانية ونحو 15 نقطة مراقبة، أما في محور زابوريجيا، فتواصل القوات الروسية صد جميع الهجمات المعادية، حيث تمكنت مجموعة القوات الخاصة التابعة للجيش الروسي، من صد العدو لأكثر من شهرين بالقرب من قرية رابوتينو.