ضبط 3 أطنان سماد مدعمة قبل بيعها في الأسواق بالبحيرة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر، حملة تموينية بمركز كوم حمادة، أسفرت عن ضبط 3 أطنان سماد مدعم خاص بوزارة الزراعة ومحظور تداوله بالأسواق، جرى تجميعها لإعادة البيع بالسوق السوداء لتحقيق أربارح غير مشروعة.

حملات تموينية في البحيرة

وخلال الحملات التموينية جرى ضبط مخبز ينتج خبزا ناقص الوزن بمقدار 24 جراما للرغيف الواحد، وجار تطبيق لائحة الجزاءات عليه وغلقه لمدة شهر مع توفير الخبز للمواطنين.

كما جرى ضبط 3 مخابز لتصرفهم في 16 شيكارة دقيق بلدي مدعم عن طريق البيع بالسوق السوداء، لتحقيق ربح غير مشروع و38 مخبز أنتجوا خبز ناقص الوزن.

وحرر أيضا 23 مخالفة تموينية لعدم إعلان مواعيد العمل بالمخبز ووزن وسعر الرغيف وعدم وجود سجل زيارات بمقر المخبز وقت المرور.

تكثيف الحملات في البحيرة

ومن جهتها، أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة تكثيف الحملات الرقابية والتموينية والمتابعة الميدانية المستمرة على الأسواق، كما شددت بمتابعة المحلات والمصانع الغير مرخصة لضبط الأسواق والتأكد من جودة السلع وصلاحيتها للإستهلاك الآدمي.