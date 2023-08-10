إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بمطروح

أصيب 5 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بطريق قرية أبو مرزوق بمركز ومدينة النجيلة غرب محافظة مطروح، وجرى نقلهم إلى المستشفى لتقديم الإسعافات الأولية، وأخطرت شرطة النجدة اللواء السيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.

أسماء وحالات مصابين حادث النجيلة

واستقبلت مستشفى النجيلة المركزي المصابين، وجاءت أسمائهم: فضل فرج عوض 38 سنة من براني يعاني واشتباه ما بعد الإرتجاج وسحجات، وكدمات متفرقة ووضع تحت الملاحظة، وخيرالله أنور عبدالسلام 14 سنة من النجيلة، يعاني من اشتباه ما بعد الإرتجاج ووضع تحت الملاحظة، وعبدالستار عبدالله عبدالكافى 35 سنة من النجيلة، يعاني من اشتباه ما بعد الارتجاج ووضع تحت ملاحظة، ويحيى فضل فرج 11سنة من برانى يعاني من اشتباه ما بعد الإرتجاج ووضع تحت الملاحظة، وعبد الله عبدالكافى مصطفى 72 سنة من براني يعاني من اشتباه ما بعد الإرتجاج، وكدمات متفرقة وجرح قطعى بالذراع الأيمن ووضع تحت الملاحظة.

الشرطة تعاين الحادث

وانتقلت مباحث قسم شرطة النجيلة إلى موقع الحادث، وجار الفحص للتعرف على أسباب وقوع الحادث والكشف عن ملابساته ورفع تقرير شامل إلى جهات التحقيق.