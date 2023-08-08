مصرع عامل وإصابة اثنين آخرين في حادث تصادم بالشيخ زايد

لقي عامل مصرعه، بينما أصيب شخصان آخران، في حادث تصادم على طريق الضبعة بدائرة القسم، ونُقل الجثمان والمصابين إلى المستشفى، وحُرر محضر بالواقعة، وأُحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى اللواء أحمد الوتيدي، نائب مدير مباحث الجيزة، إخطارا من اللواء هانى شعراوي مدير المباحث الجنائية، يفيد تلقيه بلاغا من عمليات النجدة بوجود حادث تصادم ووقع متوف ومصابين على طريق الضبعه بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة.

وفاة عامل وإصابة شخصين

وتبين أنه أثناء سير سيارة نقل قيادة شخص عمره 30 عاما، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وبصحبته عامل، 40 عاما، متوف، وآخر، 33 سنة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، فوجئ بسيارة نقل أخرى أمامه لم يتمكن من تفاديه واصطدم بها، مما أدى إلى انقلاب السيارة الأولى، ونتج عنها وفاة عامل وإصابة شخصين.

وتم التحفظ على سيارة النقل الثانية وقائدها، ونقل الجثمان والمصابين إلى المستشفى، ورفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور، وحُرر محضر بالواقعة، وأُحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.