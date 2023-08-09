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مصرع شخص في حادث تصادم بشبين القناطر

كتب:

حسن صالح
12:12 م | الأربعاء 09 أغسطس 2023
جثة أرشيفية

جثة أرشيفية

لقي شخص مصرعة في حادث تصادم دراجة نارية وسيارة على طريق الخصوص، مسطرد دائرة مركز شرطة شبين القناطر، وجرى نقل الجثة إلى المستشفى. 

وتلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر يفيد ورود بلاغ من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بين دراجة نارية وسيارة على طريق الخصوص – مسطرد ووجود متوفى.

السرعة سبب حادث تصادم شبين القناطر 

انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ، وتبين وقوع الحادث بين دراجة نارية  وسيارة نصف نقل بسبب السرعة، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق فأمرت بالتصريح بدفن الجثة. 

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