الشركة المسؤولة عن تسويق رضا سليم تكشف حقيقة انتقاله للأهلي| عاجل

كشف محمد سلطان، مدير الشركة المسؤولة عن تسويق رضا سليم في مصر، حقيقة حسم النادي الأهلي صفقة التعاقد مع رضا سليم، لاعب الجيش الملكي المغربي، لتدعيم صفوفه في الموسم المقبل.

الشركة المسؤولة عن تسويق رضا سليم تكشف حقيقة انتقاله للأهلي

وكتب «محمد سلطان» عبر حسابه الرسمي على «فيس بوك»:« رضا سليم صفقة لم تنتهي بعد ولم يحسم الموقف في انتقال اللاعب لاي نادي حتي الآن والنادي لم ينتهي بعد من المفاوضات وكل الارقام التي يتم تداولها وهمية».

الأهلي يحسم صفقة رضا سليم

وأكد موقع البطولة المغربي أن الأهلي حسم، صفقة اللاعب المغربي رضا سليم، قادما من الجيش المغربي، مشيرا إلى أن رضا سليم وقع عقدا مبدئيا رفقة بطل أفريقيا لمدة أربعة مواسم قادمة.