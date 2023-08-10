حبس المتهمين بإنهاء حياة عامل في كرداسة 4 أيام على ذمة التحقيق

أمرت نيابة كرداسة بحبس 6 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة إنهاء حياة عاطل بدائرة قسم شرطة كرداسة، وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، كما أمرت النيابة بسرعة التحريات حول الواقعة لاستكمال التحقيقات، وأمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.

البداية عندما تلقى اللواء أحمد الوتيدي، نائب مدير المباحث، إخطارا من الأهالي بالعثور على جثة طافية على سطح المياه بمصرف اللبيني في العقد الرابع من العمر.

وعلى الفور أمر اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، بتشكيل فريق بحث تحت إشراف المقدم محمد الجوهري، رئيس المباحث، وبالبحث والتحري وفحص كاميرات المراقبة والتقنيات الحديثة توصل فريق البحث إلى مرتكبي الواقعة، وهم 6 أشخاص، تبيّن أنّ المجني عليه نصب على أحدهم في 900 ألف جنيه، دفعها لأشخاص وجهات مقابل إنهاء عقد إيجار خاص بمحل في امبابة، وبعد أن تأكد المتهم أنّ المجني عليه نصب عليه، اتفاق مع 5 من أصدقائه على خطفه وإنهاء حياته.

حبس المتهمين

وألقي القبض على المتهمين، وبمواجهتهم أمام المقدم محمد الجوهري، رئيس المباحث، اعترفوا بارتكاب الواقعة، ونقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة للتحقيقات.