أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الخميس 10-8-2023.. كم يبلغ عيار 21؟

شهدت أسعار الذهب استقرارا في بداية تعاملات اليوم الخميس 10 أغسطس 2023، عند مستوى 2155 جنيهاً بالنسبة لعيار 21، بينما استقر سعر جرام الذهب عيار 24، الأكثر نقاءً، في محلات الصاغة المصرية، عند مستوى سعري 2463 جنيهاً.

ترصد «الوطن»، من خلال السطور التالية، أسعار الذهب في التعاملات الصباحية بمحلات الصاغة المصرية.

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر الذهب عيار 21 استقرارا في التعاملات الصباحية اليوم الخميس 10 أغسطس 2023 عند مستوى 2155 جنيهًا للجرام.

سعر جرام الذهب عيار 24

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في التعاملات الصباحية اليوم الخميس 10 أغسطس 2023 في محلات الصاغة المصرية 2463 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 بمحلات الصاغة في التعاملات الصباحية 1847 جنيهًا للجرام.

سعر جرام الذهب عيار 22

وسجل سعر الذهب عيار 22 استقرارا عند 2258 جنيهًا للجرام.

سعر جرام الذهب عيار 14

فيما بلغ سعر الذهب عيار 14 في التعاملات الصباحية اليوم 1437 جنيهًا للجرام.

سعر جرام الذهب عيار 12

وسجل سعر الذهب عيار 12 في محلات الصاغة في التعاملات الصباحية 1231 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ووصل الجنيه الذهب في التعاملات الصباحية إلى 17 ألفًا و240 جنيها.