تتخطى 5%.. بنك مصر يرفع العائد على الودائع بالعملة الأجنبية بالدولار

يقدم بنك مصر مجموعة من الودائع بالعملات الأجنبية، ذات آجال مختلفة بما يتناسب مع رغبات عملائه، ورفع بنك مصر العائد على الودائع بالعملة الأجنبية بالدولار، وترصد الوطن، من خلال السطور التالية، تفاصيل الودائع بالعملات الأجنبية «الدولار الأمريكي» في بنك مصر.

الودائع بالعملات الأجنبية «الدولار الأمريكي» في بنك مصر:

ودائع بنك مصر.. من 500 حتى 25.000 دولار

- ودائع أسبوع: 0.60000%

- ودائع شهر: 4.81784%

- ودائع شهرين: 4.91784%

- ودائع ثلاثة شهور: 5.01784%

- ودائع ستة أشهر: 5.11784%

- ودائع سنة: 5.21784%

ودائع بنك مصر.. من 25.000 حتى 100.000 دولار:

- ودائع أسبوع: 0.70000%

- ودائع شهر: 4.91784%

- ودائع شهرين: 5.01784%

- ودائع ثلاثة شهور: 5.11784%

- ودائع ستة أشهر: 5.21784%

- ودائع سنة: 5.31784%

ودائع بنك مصر.. أكثر من 100.000 حتى 250.000 دولار:

- ودائع أسبوع: 0.80000%

- ودائع شهر: 5.01784%

- ودائع شهرين: 5.11784%

- ودائع ثلاثة شهور: 5.21784%

- ودائع ستة أشهر: 5.31784%

- ودائع سنة: 5.41784%

ودائع بنك مصر.. أكثر من 250.000 حتى 500.00 دولار:

- ودائع أسبوع: 0.90000%

- ودائع شهر: 5.11784%

- ودائع شهرين: 5.21784%

- ودائع ثلاثة شهور: 5.31784%

- ودائع ستة أشهر: 5.41784%

- ودائع سنة: 5.51784%