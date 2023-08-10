رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

تتخطى 5%.. بنك مصر يرفع العائد على الودائع بالعملة الأجنبية بالدولار

كتب:

وليد عبد السلام
01:51 م | الخميس 10 أغسطس 2023
الدولار الأمريكي

الدولار الأمريكي

يقدم بنك مصر مجموعة من الودائع بالعملات الأجنبية، ذات آجال مختلفة بما يتناسب مع رغبات عملائه، ورفع بنك مصر العائد على الودائع بالعملة الأجنبية بالدولار، وترصد الوطن، من خلال السطور التالية، تفاصيل الودائع بالعملات الأجنبية «الدولار الأمريكي» في بنك مصر. 

الودائع بالعملات الأجنبية «الدولار الأمريكي» في بنك مصر:

ودائع بنك مصر.. من 500 حتى 25.000 دولار

- ودائع أسبوع: 0.60000%

- ودائع شهر: 4.81784%

- ودائع شهرين: 4.91784%

- ودائع ثلاثة شهور: 5.01784%

- ودائع ستة أشهر: 5.11784%

- ودائع سنة: 5.21784%

ودائع بنك مصر.. من 25.000 حتى 100.000 دولار:

- ودائع أسبوع: 0.70000%

- ودائع شهر: 4.91784%

- ودائع شهرين: 5.01784%

- ودائع ثلاثة شهور: 5.11784%

- ودائع ستة أشهر: 5.21784%

- ودائع سنة: 5.31784%

ودائع بنك مصر.. أكثر من 100.000 حتى 250.000 دولار:

- ودائع أسبوع: 0.80000%

- ودائع شهر: 5.01784%

- ودائع شهرين: 5.11784%

- ودائع ثلاثة شهور: 5.21784%

- ودائع ستة أشهر: 5.31784%

- ودائع سنة: 5.41784%

ودائع بنك مصر.. أكثر من 250.000 حتى 500.00 دولار:

- ودائع أسبوع: 0.90000%

- ودائع شهر: 5.11784%

- ودائع شهرين: 5.21784%

- ودائع ثلاثة شهور: 5.31784%

- ودائع ستة أشهر: 5.41784%

- ودائع سنة: 5.51784%

اقرأ المزيد:

أسعار الفائدة الجديدة على ودائع بنك مصر.. «5% عائد أسبوعي»

 خطوة بخطوة.. كيف تشتري شهادة بنك مصر ذات أكبر عائد في السوق؟

كيف تحصل على عائد 39 ألف جنيه من الاستثمار في الشهادة الثلاثية من بنك مصر

بنك مصر يرفع عائد الحساب الجاري لأصحاب المعاشات.. اعرف نسبة الزيادة
بقلم وليد عبد السلام