بنك مصر يرفع عائد الحساب الجاري لأصحاب المعاشات.. اعرف نسبة الزيادة

يسعى كثير من المواطنين المصريين، من أصحاب المعاشات، لمعرفة حقيقة رفع بنك مصر عائد الحساب الجاري، حيث يعتبر هذا الحساب، خدمة مصرفية مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات الأفراد، الذين يتسلمون معاشًا شهريًا، ويهدف هذا الحساب إلى تسهيل إجراءات استلام المعاش وإدارة الأموال بطريقة سهلة وآمنة.

وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية، حقيقة رفع بنك مصر عائد الحساب الجاري لأصحاب المعاشات ونسبة الزيادة.

بنك مصر يرفع عائد الحساب الجاري لأصحاب المعاشات

وقرر بنك مصر رفع عائد الحساب الجاري لأصحاب المعاشات ذي العائد الشهري بنحو 1%، ليصل إلى 14% بدلا من 13%، وذلك بعد عدة أيام من قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس.

قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة

كانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، قررت في اجتماعها، الخميس الماضي، 3 أغسطس 2023، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس، ليصل إلى 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.75%.