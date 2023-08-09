 خطوة بخطوة.. كيف تشتري شهادة بنك مصر ذات أكبر عائد في السوق؟

بخطوات بسيطة، يمكن شراء شهادة بنك مصر بالدولار، والتي تم طرحها قبل أيام، حيث كشف البنك عن أنّها نوعين يحملان اسم «شهادة القمة»، والأخرى «شهادة إيليت»، ويصل العائد إلى 27% مقدمًا عن 3 سنوات، وأسعار شرائهما بدأت من 1000 دولار.

وتابع البنك في تفاصيل الشها، أنّ العائد عليها سنويا يصل إلى 9% و7% على الترتيب، تصرف بدورية ربع سنوي، أو بدوريات صرف عائد شهرية ونصف سنوية وسنوية، وبحد أدنى لربط الشهادة بمبلغ 500 دولار أمريكي.

طرق شراء شهادات ادخار بنك مصر بالدولار

كشف البنك على موقعه الرسمي، عن أنّ هناك عدة طرق يمكن شراء شهادات الادخار بالدولار الأمريكي، عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لبنك مصر، أو من خلال تطبيق الموبايل البنكي BM Online، أو من خلال فروع بنك مصر المنتشرة على مستوى الجمهورية، أو من خلال ماكينات ATM.

تفاصيل شهادة بنك مصر الدولاريه

وكشف البنك، عن أنّ مدة شهادة القمة الدولارية 3 سنوات، حيث يتم احتساب العائد من اليوم التالي للشراء، ويبدأ شراء الشهادة من 1000 دولار، ومضاعفة المبلغ حال زيادة الشراء، ويصرف العائد عند 9% سنويًا، كما يصرف العائد بوتيرة تراكمية مقدمًا عند 27% بالجنيه المصري، من اليوم التالي بعد الشراء، حيث يتم توفير الشهادة من بنك مصر شهادة القمة الدولارية للمصريين والأجانب، ويتم استرداد شهادة القمة الدولارية بذات العملة عند انتهاء أجلها، ويمكن كسر شهادة إيليت بعد مرور 6 أشهر وفقاً لقواعد الاسترداد الصادرة عن بنك مصر.