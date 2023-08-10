وظائف وزارة العمل بالإسكندرية.. 52 فرصة تنتظر ذوي الهمم

وفرت وزارة العمل عددا من الوظائف الشاغرة لذوي الهمم في محافظة الإسكندرية، بلغ عددها 52 فرصة عمل بـ7 شركات من القطاع الخاص والاستثماري، ضمن نسبة الـ5 % ووفقا لأحكام القانون الخاص برعاية ذوى الإعاقة.

وتمثلت وظائف وزارة العمل بالإسكندرية في: «الصناعات الغذائية والفندقة والتجارة والإلكترونيات وصناعة البلاستيك»، حيث تهدف المديرية إلى توفير فرص عمل لائقة لذوي الهمم، وكذلك تدريب مهني لهم طبقاً لنوع الإعاقة، لدمجهم في سوق العمل.

التقديم في وظائف وزارة العمل بالإسكندرية 2023 لذوي الهمم

ويجرى التقديم في وظائف وزارة العمل بالإسكندرية 2023 لذوي الهمم عبر مبنى المديرية في 19 شارع مصطفى كامل بمنطقة سموحة، حيث يجرى عقد مقابلات شخصية لذوي الهمم، تمهيدا لاختيار الشباب وفقا لمتطلبات كل شركة، على أن يجرى تسكينه في العمل وتقوم المديرية بالمتابعة بعد استلام عملهم في أماكنهم للتأكد من حصولهم على كل مستحقاتهم وحقوقهم.