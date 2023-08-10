«التموين» تطلق مسابقة لتصميم شعار «أسواق المزارعين».. والجائزة 75 ألف جنيه

أطلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية، مسابقة لتصميم أفضل شعار وهوية بصرية تعكس أهداف مشروع «أسواق المزارعين» في مصر، دعما للمواهب المتميزة وتشجيعهم على الإبداع والابتكار، بجائزة 75 ألف جنيه للفائز بالمركز الأول، و40 ألف جنيه للمركز الثاني، و35 ألف جنيه للمركز الثالث، مع تحديد آخر موعد لاستلام المشاركات يوم 20 أغسطس 2023.

أهداف مسابقة مشروع «أسواق المزارعين»

وأعلنت وزارة التموين، تعدد أهداف مشروع أسواق المزارعين، والمتاح التقديم للمسابقة بها من هنـــــا، كما يلي.

- توفير وإتاحة المنتجات الزراعية من المزارعين والمنتجات اليدوية المحلية الصنع من المنتجين إلى المستهلك بشكل مباشر.

- تقليل حلقات التداول وزيادة جودة المنتج مع ضمان طرحة بالأسواق باسعار جيدة.

- تعظيم دور المزارعين وتسهيل عمليات وصول وبيع منتجاتهم من خلال منظومة إدارية إحترافية.

- زيادة وتحسين أسواق المزارعين وأصحاب الحرف اليدوية عن طريق بناء نظام إدارى كفء يخدم المشاركين من خلال تدريبهم وتثقيفهم ورفع قدراتهم التسويقية والبيعية.

شروط التقديم في مسابقة وزارة التموين

- أن يكون التصميم معبرا بشكل بصري ومختصر عن نشاط مشروع «أسواق المزارعين».

- أن تكون الألوان المستخدمة في التصميم معبرة عن هوية النشاط.

- أن يحقق التصميم هوية بصرية وتسويقية للنشاط.

- يجب أن يحتوى التصميم عبارة «أسواق المزارعين» وFarmers Markets بشكل واضح ومقروء باللغتين العربية والإنجليزية.

- أن يكون التصميم مبتكرا ويعكس مفهوم أسواق المزارعين.

- ألا يكون التصميم مشابها أو مقاربا لأي تصميمات أخرى.

- أن يكون التصميم في صيغة عالية الدقة والجودة.

- أن يتم تقديم التصميم بالصيغة الإلكترونية (PDF أو AI).

- أن يكون التصميم مراعيا لجميع الاستخدامات في الوسائط الإعلامية المرئية والمطبوعة والرقمية.

- أن يتضمن العرض المقدم نسخة ملونة إضافة إلى نسخة أبيض وأسود.

- أن يكون التصميم مناسبا للاستخدام بشكل أفقي وعمودي.

- أن يتضمن العرض شرحا لفكر المصمم في تحقيق الهوية البصرية والتسويقية للشعار.

- أن يكون الإطار العام للتصميم بنسبة 1:1 وأن تكون المساحة الفارغة حول التصميم بنسبة 20% من مساحة الإطار.

- أن يشتمل العرض المقدم على بيانات التواصل مع المصمم.

- يمكن للأفراد أو الشركات التقدم بالاشتراك في المسابقة.

- يتم استبعاد التصميمات المتشابهة أو المقتبسة.

- يسمح لكل فرد أو شركة أن تتقدم بتصميم واحد فقط.

وأوضحت وزارة التموين، أنّ أسواق المزارعين تمثل بنية سوقية حديثة لضمان وصول سلع جيدة ومؤمنة للمستهلك بطريقة مباشرة مكملا للأسواق الصناعية والزراعية الكبرى، بغية تحقيق وإيجاد نظام غذائي مستدام، والذي يعد هدفًا رئيسيًا من أهداف التنمية المستدامة العالمية (SDGs) ويتماشى مع آليات السوق ويعمل على تعظيم أرباح المزارع.