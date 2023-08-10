رقابة مشددة من «التموين» على جودة البضائع وأسعار السلع خلال الأوكازيون الصيفي

استعرض برنامج اليوم، المذاع على قناة «dmc»، تفاصيل الأوكازيون الصيفي للمحال والرقابة على المنتجات من قبل وزارة التموين، وضرورة الموافقة على المشاركة في الأوكازيون من قبل المديريات.

عدد المحال المشاركة في الأوكازيون

وتحدث أحمد أبو الفضل عبد التواب مدير عام الرقابة على المعاملات التجارية، وقال إن عدد المحلات المتقدمة للأوكازيون الصيفي، وبلغ عددها ألف محل، والأنشطة المشاركة في الأوكازيون الملابس والمصنوعات الجلدية والمفروشات والأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية.

المحافظات المشاركة في الأوكازيون

وعن المحافظات، فقال أبو الفضل، إن بنسبة 99% المحافظات جميعها دخلت، وذلك يتطلب رغبة التاجر في الدخول من عدمه، والدخول في الأوكازيون هو اختياري وليس إجباريا، وأن وزارة التموين لا تتدخل في شيئين وهما رغبة التاجر في الدخول من عدمه، والأمر الثاني النسب الذي يضعها التاجر توضع على حسب تجارته وهو من حقه يضع أي نسبة ومن مصلحة التاجر أن يرفع النسبة قدر المستطاع حتى يساهم في البيع بدرجات كبيرة.