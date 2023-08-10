عاجل.. «التموين» تفجر مفاجأة بشأن أسعار الذهب.. «فرصة لا تعوض»

تشهد أسعار الذهب، حالة من الاستقرار منذ قرابة الـ3 أشهر، دون أي تغيير في سعر الجرام أو الجنيه الذهب، فضلا عن التوازن القوي مع أسعار الذهب عالميا، نتيجة لقرار مجلس الوزراء منذ 11 مايو 2023، بتطبيق قرار إعفاء واردات الذهب من الخارج من الجمارك والرسوم باستثناء ضريبة القيمة المضافة على مصنعية الجرام فقط.

استقرار أسعار الذهب

وقال الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، إن الفترة الحالية تعتبر فرصة كبيرة لن تُعوض لمن يريد الشراء للادخار أو الاستثمار بسبب استقرار أسعار الذهب في الوقت الحالي، مؤكدا أن سعر جرام الذهب لن يقل عن 2150 جنيها وهو السعر المستقر عليه منذ فترة.

سعر جرام الذهب عيار 21

وأكد مستشار وزير التموين في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه من المتوقع فترة ثبات حتى شهر سبتمبر المقبل مع زيادة الطلب العالمي على الذهب، ربما يصل سعر الأوقية إلى 2500 دولار، وبالتالي من المحتمل أن يتخطى سعر جرام الذهب عيار 21 مبلغ 2500 جنيه مع نهاية العام الجاري.

ونوه مستشار وزير التموين، إلى أن شراء الذهب في الوقت الحالي سواء للادخار أو الاستثمار سيحقق مكاسب كبيرة مع بداية عام 2024.

أسعار الذهب اليوم

وجاءت أسعار الذهب اليوم الخميس، كالتالي:

سعر كيلو الذهب سجل 2 مليون و466 ألفا و286 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

يسجل سعر جرام الذهب عيار 21، في مصر الآن 2158 جنيها للشراء، و2154 جنيها للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 18

يسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في مصر الآن 1850 جنيها للشراء، و1846 جنيها للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 24

يسجل سعر جرام الذهب عيار 24، الأكثر نقاءً، في مصر الآن 2466 جنيها للشراء، و2462 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

يسجل سعر الجنيه الذهب في مصر الآن 17264 جنيها للشراء، مقابل 17232 جنيها للبيع.