«التعاقدية» مكّنت المزارعين من حصاد فول الصويا مرتين

مكّنت «الزراعة التعاقدية» عدداً من صغار المزارعين من زراعة محصول فول الصويا مرتين.

وقالت ماجدة عزت بهجات، وهى من صغار المزارعين فى مركز أبوقرقاص بالمنيا، إنها تمكّنت من زراعة محصول فول الصويا مرتين خلال الموسم الواحد، بفضل اتباع سياسة الزراعة التعاقدية. وأشارت «ماجدة» إلى أن إطلاق مبادرة التحالف الوطنى «ازرع»، ساعد على نجاح زراعة فول الصويا مرتين خلال العام، وقد حقق المحصول إنتاجية تراوحت بين طن و800 كيلو، و2 طن فى المرة الأولى خلال أبريل قبل الماضى، وطن واحد فى المرة الثانية خلال يوليو الماضى، ليصل الإجمالى إلى 3 أطنان فى العام.

وأشادت بالجهود المبذولة لتعزيز الزراعة، خاصة التوسع فى زراعة محصول القصب السكرى الذى يستمر فى الأرض لمدة بين 4 و5 سنوات ويحتاج إلى مياه رى قليلة، والذى يشكل مورداً استراتيجياً يمكن الاعتماد عليه لتحقيق الاكتفاء الذاتى والتقليل من استيراد السكر من الخارج وتوفير العملة الصعبة.

«ماجدة»: المحصول حقق إجمالى 3 أطنان فى العام ما يسهم فى تحقيق الأمن الغذائى

وأوضحت «ماجدة» أن تفعيل نظام الزراعة التعاقدية فى المحاصيل الزراعية، خاصةً فيما يتعلق بمحصول فول الصويا والقمح والقصب، ضمن للمزارعين الثبات على أسعار المحاصيل وتحسين دخلهم، كما أن زراعة محصول الفول الصويا أصبحت مربحة جداً بفضل التحولات الزراعية التى تمت فى الفترة الأخيرة، خاصةً توفير البذور المناسبة والأسمدة العضوية والكيماوية والمبيدات الحشرية الآمنة، وكذلك تحسين تقنيات الرى والحصاد، متوقعة زيادة إنتاجية محصول فول الصويا مستقبلاً، ما يسهم فى تحقيق الأمن الغذائى وتوفير فرص عمل جديدة فى القطاع الزراعى.