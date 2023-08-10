مصمم الأزياء العالمي مايكل سينكو: العلمين ستكون الواجهة السياحية المستقبلية

قال مصمم الأزياء العالمي مايكل سينكو، إنه سعيد بزيارته لمصر للمرة الخامسة، ومدينة العلمين رائعة وسوف ستكون الواجهة السياحية المستقبلية، مضيفا أن هذه المرة الأولى له لعرض مجموعاته من الأزياء في مصر: «أنا دائما منبهر بتاريخ مصر القديمة ومعظم مجموعاتي من الأزياء تتأثر بالتاريخ المصري كالفن والألهة والرموز المصرية فضلا عن اللغة الهيروغليفية، وبالتالي تأثري يظهر في كل التصميمات والأزياء».

عرض أزياء مستوحى من الحضارة القديمة

وأضاف «سينكو»، خلال حواره لقناة «القاهرة الإخبارية» من مدينة العلمين الجديدة: «أقدم عرضا للأزياء مستوحى من الحضارة القديمة، إذ اعتمد على اللون الذهبي والأسود بشكل أساسي مع باقي الألوان، فضلا عن استخدام بعض رموز الحضارة المصرية القديمة»، مشيرا إلى أن الحضارة المصرية مصدر إلهام لمصممي الأزياء حول العالم.

تعزيز ودفع علامة مايكل سينكو للعالمية

وتابع: «سعيد بإطلاق أحدث تصميماتي في مهرجان العلمين الجديدة، وسوف أركز على مجموعات الأزياء الجاهزة للارتداء، وأعمل على تعزيز ودفع علامة مايكل سينكو إلى العالمية لكي تستطيع كل النساء الوصول لعلامتنا»، مشيرا إلى أن الأعمال اليدوية في التصميم تستغرق وقتا طويلا، وعادة ما يستغرق تصميم فستان زفاف أكثر من 3 أشهر، فالأمر يعتمد في الأساس على التصميم.