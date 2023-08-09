مسؤولة بشركة تنظيم عرض أزياء المصمم العالمي مايكل سينكو: الحدث يليق باسم مصر
كتب:
أحمد عبد الرحمن
11:16 م | الأربعاء 09 أغسطس 2023
على هامش المؤتمر الصحفي
قالت ياسمين ثروت مؤسسة ومدير شركة «بوش مانجمينت» - المساهمة في مهرجان العلمين- على هامش المؤتمر الصحفي للمصمم الأزياء العالمي مايكل سينكو، على هامش فعاليات مهرجان العلمين الجديدة 2023، إنها تعمل بكل جهدها لخروج الحدث بشكل جيد.
وأضافت أنها تشكر كل شركات التي تساعدهم على خروج عرض الأزياء بشكل متميز، موضحة أن الحدث سيقام على مدار 3 أيام، ويقدم كل ما يخص الفاشون.
وأشارت إلى أنهم سيقومون باستضافة المصمم العالمي مايكل سينكو، الذي قدم عروضا كبيرة في العديد من الدول، وحاولوا قدر الإمكان خروج الحدث بشكل يليق باسم مصر.