مصمم الأزياء العالمي مايكل سينكو: مبهور بمدينة العلمين الجديدة وشاطئها

شهد مهرجان العلمين اليوم مؤتمرا صحفيا لمصمم الأزياء العالمي مايكل سينكو، الذي كشف خلاله عن تفاصيل عرضه الجديد المقام في مصر.

مايكل سينكو يتحدث لقناة الحياة

وتحدث مايكل سينكو لقناة الحياة على الهواء مباشرة خلال برنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر قناة «الحياة» مع الإعلامي محمد مصطفى شردي: «شكرا لكم إنني دائما أنبهر بالثقافة والحضارة المصرية، عشقت التاريخ المصري وأحب الرموز المصرية مثل كليوباترا ونفرتيتي فهما يلهماني وأنا أحب أن أضعهما دائما في تصميماتي».

مبهور بمدينة العلمين الجديدة

أضاف سينكو: «نعم قمت بمجموعة ملهمة من الحضارة المصرية وكان لها انطباع جيد للغاية كل نجوم العالم رحبوا بها، وأنا منبهر بهذا المكان الرائع وهو مكان حديث وجديد جدا ولديه سمة وديناميكية وأظن أن المكان سيكون وجهة للعديد من المصممين خاصة أن الشاطئ الجميل للغاية».