«إكسترا نيوز»: عرض أزياء مايكل سينكو أبرز فعاليات مهرجان العلمين غدا

قالت لما جبريل موفدة قناة «إكسترا نيوز» إلى العلمين الجديدة، إن المدينة تمتلئ بنجوم مصريين وعالمين والعديد من الزائرين من كل أنحاء العالم بسبب عرض أزياء مصمم الأزياء العالمي مايكل سينكو، وحفل الفنان رامي عياش، غدا.

عرض لفرقة مسرح الشارع الشعبية

تابعت في تغطية لقناة «إكسترا نيوز»: «أيضًا هناك عرض لفرقة مسرح الشارع الشعبية وعرض لعرائس أم كلثوم، وحفل بهاء سلطان، وحفل للموسيقار عمر خيرت، لذلك يعتبر يوم الخميس مليئا بالفعاليات والأنشطة».

أضافت: «يوم الجمعة هناك فرقة مسار إجباري، والفنان مسلم، ورضا البحراوي، ومسرح الشارع، إضافة لتقديم عروض الباليه والليلة الكبيرة على مسرح الكورنيش».