«معلومات الوزراء»: 30 مليون محفظة إلكترونية بنهاية 2022

أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء، أنّ التحول إلى مجتمع رقمي شامل يعتمد في أداء الخدمات على التكنولوجيا، واحدًا من أهم أهداف الدولة المصرية في السنوات الأخيرة، للقضاء على الاقتصاد غير الرسمي، وتسهيل الخدمات على المواطنين، وتعزيز كفاءة عمل الجهاز الحكومي.

مؤشرات واعدة للشمول المالي فى مصر

وأضاف مركز المعلومات عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، أن مؤشرات الشمول المالي في مصر جاءت كما يلي.

- 64.8% نسبة الشمول المالي في مصر بمعدل نمو وصل إلى 147% بين 2016-2022.

- 30.4 مليون محفظة إجمالي عدد محافظ الهاتف المحمول بنهاية 2022.

- 940 ألف إجمالي نقاط البيع بنهاية 2022.

- 14.4 مليون مستخدم للإنترنت البنكي في مصر بنهاية 2022.

- 13.2 مليون مستخدم للخدمات البنكية من خلال الهاتف المحمول بنهاية 2022.