كيف تستفيد من المحفظة الإلكترونية على موبايلك؟.. تقرير يوضح

يتجه أغلب المتعاملين مع البنوك إلى تثبيت تطبيقات المحافظ الإلكترونية على هواتفهم نظراً لمميزاتها العديدة من إتاحة الخدمات المصرفية بسهولة بجانب سرعة تنفيذ المعاملات، ما جعلها أكثر انتشاراً بين شريحة الشباب.

هل يجب امتلاك العميل حسابا بالبنك لاستخدام المحافظ الإلكترونية؟

ويوجد نوع آخر لـ المحافظ الإلكترونية لا يحتاج لامتلاكك حسابا بالبنك، وهو المحافظ التي تطلقها شركات المحمول في مصر، وتلقى نفس الإقبال من المتعاملين خاصةً من الأعمار الصغيرة.

أكثر من 15,5 مليون محفظة إلكترونية على هواتف المصريين

ووفقاً لبيانات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، فقد وصل عدد المحافظ الإلكترونية أو الـ E-Wallet إلى 15,5 مليون محفظة بنهاية نوفمبر 2021.

الخدمات المتاحة على المحافظ.. السحب والإيداع أحدها

وتعد المحفظة الإلكترونية مثل بطاقات البنوك في استخدامها، فيمكن لصاحبها إتمام عمليات الشراء والدفع من خلالها، والسحب والإيداع أيضاً مقابل رسوم مخفضة.

احفظ رخصة السواقة على المحفظة الإلكترونية

وتتعدد مزايا المحافظ الإلكترونية من دفع قيمة المشتريات «أونلاين»، وإمكانية تخزين معلومات بطاقة الدفع على الموبايل، أو حفظ نسخ إلكترونية من رخصة السواقة أو البطاقة الشخصية، أو تسجل بطاقة التأمين الصحي على المحفظة، وغيره من الخدمات التي تسهل الحياة اليومية.

كما أنَّ استخدامك المتكرر لمحفظتك الإلكترونية يتيح لك إمكانية الحصول على نقاط يمكن استبدالها بجوائز وخصومات، بجانب أمان وسرية البيانات الخاصة بالمعاملات التي تتم من خلالها.

كيفية الاشتراك في المحفظة الإلكترونية

- تحميل التطبيق من متاجر التطبيقات، مثل جوجل ستور.

- تسجيل البيانات، من الاسم، والإيميل، ورقم الموبايل، وتاريخ الميلاد، والباسوورد.

- إدخال رمز التحقق الذي سيتم إرساله إلى هاتفك مع كل مرة تسجل الدخول فيها.

متى ظهرت المحافظ الإلكترونية؟

يشار إلى أنَّ أول ظهور للمحافظ الإلكترونية كان في نهايات تسعينيات القرن الماضي، وتم إطلاق الجيل الأول منها للدفع فقط، وذلك قبل انتشارها بين أغلب المتعاملين؛ خاصة فئة الشباب حالياً.