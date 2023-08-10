إقبال كثيف على التحويل من التربية والتعليم للمعاهد الأزهرية بكفر الشيخ

تشهد معاهد منطقة كفر الشيخ الأزهرية هذا العام إقبالا كثيفا لطلبات التحويل من مدارس التربية والتعليم للأزهر الشريف، وذلك منذ بداية الساعات الأولى لفتح باب التحويل.

قال الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، إن أهالي المحافظة وضعوا ثقتهم في معاهد المنطقة، بسبب ما يشهدونه من مستوى متطور للتعليم الأزهري وتطوير مناهجه الدراسية، ولما فيه من نهج الأزهر للفكر الوسطي المُعتدل.

أشار إلى أنّ هذا يدل على نجاح المنظومة التعليمية الأزهرية، ويرجع الفضل الأول في ذلك للقيادة الرشيدة للمؤسسة الأزهرية بقيادة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والتوجيهات المستمرة للدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، وبدعم الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.

وأضاف أنّ ما شهدته منطقة كفر الشيخ الأزهرية هذا العام بحصولها علي أكبر عدد من الطلاب الأوائل على مستوى الجمهورية وتصدرها للمراكز الأولى بنتيجة الثانوية الأزهرية؛ الأمر الذي زرع الثقة لدى أولياء الأمور والطلاب وأصبح شئ محفز وجاذب للتحويل إلى التعليم الأزهري والالتحاق بمعاهد المنطقة، وهذا أيضا ما آلت إليه وأظهرته النتائج الأولية عند فتح باب التقديم الإلكتروني للالتحاق بفصول رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي الأزهري.

«شهاوي»: لا حالة تحويل واحدة من الأزهر الشريف إلي التربية والتعليم

وأوضح أنّه يتابع لحظة بلحظة سير العمل بالإدارات التعليمية الأزهرية والاطلاع يوميا على الإحصائيات الأولية لإجراءات تحويل الطلاب فيما بين الأزهر الشريف والتربية والتعليم، ذاكرا بأن الإدارات تشهد تواجد مكثف يوميا للطلاب الوافدين من التربية والتعليم برفقة أولياء أمورهم، وذلك في الوقت نفسه الذي لم تُسجل فيه معظم الإدارات التعليمية التابعة للمنطقة حتى الآن ولا حالة تحويل واحدة من الأزهر الشريف إلى التربية والتعليم، ما يدفع إلى التنسيق بين كل الجهات لمراعاة عنصر الكثافة بداخل الفصول والمنصوص عليه بداخل بروتوكول التعاون بين الأزهر الشريف والتربية والتعليم.

وأكد أنّ الأزهر الشريف في ظل قيادته الحكيمة يُحاول جاهدا عدم قفل أبوابه في وجه المُقبلين عليه، وتوفير الأماكن والإمكانيات بقدر المُستطاع لاستيعاب هذه الأعداد الكبيرة، قائلاً: «لابد أنّ نُحافظ جميعاً على هذا النجاح بتضافر كل الجهود، ويجب على كلٍ منّا أنّ يقوم بدوره على أكمل وجه».