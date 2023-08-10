«القاهرة الإخبارية»: قمة استثنائية لقادة «إيكواس» في أبوجا حول النيجر

بدأ قادة دول المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا «إيكواس»، في التوافد على مقر انعقاد القمة الاستثنائية للمجموعة، في العاصمة النيجيرية أبوجا، الخاصة ببحث الأزمة الراهنة في دولة النيجر، وفقاً لما أوردت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل قبل قليل.

وأعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا «إيكواس» أنها ستعقد قمة استثنائية جديدة، اليوم الخميس، لبحث الخطوات التالية في التعامل مع أزمة الإطاحة برئيس النيجر، محمد بازوم، من السلطة.

عزل الرئيس محمد بازوم من السلطة

ويعقد زعماء دول غرب أفريقيا القمة الاستثنائية للاتفاق على خطة عمل فيما يتعلق بملف النيجر، بعد رفض منفذي الإطاحة بالرئيس محمد بازوم، مطالب التخلي عن السلطة، رغم تهديد التكتل باحتمال استخدام القوة لاستعادة الديمقراطية في النيجر.