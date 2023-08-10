موفدة «القاهرة الإخبارية»: أجواء العلمين مفعمة بالحيوية لعشاق المغامرات

استعرضت قناة «القاهرة الإخبارية» تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة، في ختام العطلة الأسبوعية، وقالت فرح الخولي موفدة القناة إلى العلمين: «الأجواء في مدينة العلمين مفعمة بالحيوية والطاقة لعشاق المغامرات والفنون والرياضة فضلا عن كل الأنشطة التي تتناسب مع كل الأذواق».

انطلاق عرض أزياء المصمم مايكل سينكو

وأضافت «الخولي»، خلال تغطية خاصة من مدينة العلمين الجديدة عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»: «أن عرض الأزياء الخاص بالمصمم العالمي مايكل سينكو انطلق اليوم، ويٌعقد لأول مرة في مصر»، لافتة إلى أن عرض الأزياء مستوحى من الحضارة القديمة والتراث المصري القديم الذي يتميز بعدد من الزخارف والألوان المبهجة مثل الأسود والذهبي.

حفلا غنائي للفنان بهاء سلطان

وتابعت، أن مهرجان العلمين الجديدة، يشهد الليلة حفلا غنائيا ضخما، يجمع بهاء سلطان وكارول سماحة، وحفل آخر للموسيقار عمر خيرت بالخيمة الذكية تبث على إحدى القنوات المصرية، لذلك يمكن للجميع متابعة الحفل.

وأشارت إلى أن هذا الأسبوع يضم العديد من الفعاليات خلال مهرجان العلمين الجديدة التي تجذب المواطنين والسياح من كل دول العالم وليست مصر فقط، فضلا عن وجود تنوع بالفعاليات والأنشطة والحفلات يجعل الجمهور في حيرة كبيرة لحضور أي من هذه الفعاليات.