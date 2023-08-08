بهاء سلطان يجري البروفات الأخيرة لحفل مهرجان العلمين.. بمشاركة كارول سماحة

يجري المطرب بهاء سلطان، بروفاته الأخيرة لحفل استثنائي ضمن فعاليات مهرجان العلمين الذي يقام في مدينة العلمين الجديدة.

بهاء سلطان يشدو رفقة كارول سماحة في حفل العلمين

ومن المقرر أن يشدو بهاء سلطان على مسرح العلمين أرينا، يوم الخميس المقبل، بمشاركة الفنانة كارول سماحة.

ويقدم بهاء سلطان في الحفل نخبة من أغنياته الجديدة ومنها «براحة يا شيخة»، «أصل الدلع» و«ندرا عليا».

بهاء سلطان يقدم أغنياته الجديدة في حفل العلمين

ونشر الفنان بهاء سلطان صورة البوستر الرسمي لحفله في مهرجان العلمين، معلقا: «مستنيكم يوم الخميس 10 أغسطس، في مهرجان العلمين الجديدة، نحتفل ونغني مع بعض في الساحل».

وتشهد مدينة العلمين، في نفس اليوم، حفلاً ضخمًا للموسيقار عمر خيرت، ضمن فعاليات مهرجان العلمين.