حكيم يروج لحفله في مهرجان العلمين الجديدة: «جاهزين؟»

روج حكيم عبر حسابه على «إنستجرام»، لحفله في العلمين الجديدة، المقررة إقامته يوم 17 أغسطس الجاري.

ونشر حكيم البوستر الدعائي للحفل، معلقا: «جاهزين لأقوى حفل في الصيف في مهرجان مدينة العلمين الجديدة يوم الخميس 17 أغسطس 2023 ؟».

أغنية «مدلعة»

وطرح حكيم مؤخرا أغنية «مدلعة» من كلمات أيمن الطويل، وألحان علاء زينهم، وتوزيع طارق مدكور.

وفي تصريح سابق لـ«الوطن»، أكد حكيم أنه سيغني خلال حفله في مهرجان العلمين الجديدة أغاني ألبومه الجديد.