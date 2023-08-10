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غرق شاب في شاطئ مفتوح بالساحل الشمالي

كتب:

محمد بخات
02:41 م | الخميس 10 أغسطس 2023
غرق شخص - صورة أرشيفية

غرق شخص - صورة أرشيفية

لقي شخص مصرعه غرقا في شاطئ مفتوح بقرية زاوية العوامة  بمطروح، وعلى الفور انتقلت سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى إخراج الجثة من مياه البحر ونقلها إلى أقرب مستشفى، وأخطرت شرطة النجدة اللواء السيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.

واستقبلت مستشفى رأس الحكمة المركزي، اليوم الخميس، ضحية حادث الغرق ويدعى محمد ناصر محمد عبد الغني 20 سنة من سوهاج، وجرى عمل إنعاش قلب لكن الحالة لم تستجب للوفاة. 

الشرطة تفحص الحادث

وانتقلت الشرطة فور وقوع حادث الغرق في أحد شواطئ الساحل الشمالي غير المؤهلة مباحث من نقطة شرطة رأس الحكمة، وجار الفحص للتعرف على أسباب وقوع الحادث والكشف عن ملابساته ورفع تقرير شامل إلى جهات التحقيق.

 

 

 

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