شروط ومواعيد التقديم في مدرسة الزراعة المطرية الثانوية بمطروح

أعلن عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح استمرار فتح باب القبول للطلاب للالتحاق بالمدرسة الثانوية للزراعة المطرية المرحلة الثانية للتنسيق بمجموع 220 درجة بالشهادة الإعدادية.

شروط التقديم في مدرسة الزراعة المطرية

وأشار إلى أن شروط القبول الالتحاق بمدرسة الزراعة المطرية كالتالي:

- أن يكون الطالب مصري الجنسية.

- أن يكون الطالب من أبناء مطروح الحاصلين على الشهادتين الإبتدائية والإعدادية من محافظة مطروح.

- أن يكون الطالب حاصلًا على مجموع درجات 220 درجة بالشهادة الإعدادية.

- حضور الإختبار الإلكتروني.

- حضور المقابلة الشخصية.

- قبول الطلاب الأعلى مجموعًا في الإعدادية والاختبار الالكتروني والمقابلة الشخصية.

المستندات المطلوبه للتقديم بالمدرسة

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح إلى أن المستندات المطلوبة للتقديم من الطلاب مستخرج رسمي من الشهادة الإعدادية 2023 وموضح به بيان درجات المواد الدراسية أصل وصور طبق الأصل من شهادة الابتدائية وشهادة ميلاد الطالب وصورة شخصية وشهادة حسن سير وسلوك من المدرسة الإعدادية المتخرج منها.

مواعيد التقديم في مدرسة الزراعة المطرية

وأوضح وكيل تعليم مطروح أن المستندات المطلوبة تقدم بمعرفة الطالب أو ولي الأمر بمقر إدارة التعليم الفني في ديوان عام المديرية في مواعيد العمل الرسمية لمدة عشرة أيام، انطلاقا من يوم الأحد المقبل 13 أغسطس الجاري وحتى الخميس الموافق 24 من ذات الشهر.