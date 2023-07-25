كيفية الحصول على فتوى موثقة «مكتوبة» من دار الإفتاء.. اعرف الخطوات

كشفت دار الإفتاء خطوات حصول المواطن على فتوى موثقة «مكتوبة»، إذ يمكن التواصل مع الإدارة العامة للفتوى عن طريق الحضور إلى أحد مقرات دار الإفتاء في كل من القاهرة والإسكندرية وأسيوط، أو الاستعلام تليفونيا عن طريق الخط الساخن.

وأكدت الدار أنه في حالة طلب فتوى مكتوبة يجرى الإحالة إلى الإدارة العامة للفتوى المكتوبة، ويقوم السائل بتحرير طلب الفتوى بخط يده يتضمن موضوع السؤال، ويراعى في طلب الفتوى المكتوبة ما يلي:

1- أن يكون السؤال موجهًا إلى دار الإفتاء المصرية.

2- أن يكون واضحًا مستوفي المعلومات المطلوبة في تصوير واقعة السؤال، ووصف موضوعه وصفًا دقيقًا خاصة إذا كان عن حالة شخصية لا يمكن معرفة واقعها إلا عن طريق مقدم الطلب.

خطوات الحصول على فتوى مكتوبة من دار الإفتاء

3- ألا تكون مسألة نزاعيه تحتاج إلى حضور طرف آخر.

4- الطلبات المقدمة حضوريًّا ﺑﺎﺳﻢ الهيئات والمؤسسات المختلفة يراعى تقديم توكيل أو تفويض.

كيفية الحصول على فتوى شفوية

وخصصت دار الإفتاء المصرية خدمة هاتفية للاستفتاء عن طريق الاتصال برقم مختصر يسهل على طالب الفتوى استخدامه سواء في ذلك أن يكون المتصل من داخل البلاد أو من خارجها، ويتحدث مباشرة مع أحد أمناء الفتوى المؤهلين:

- من داخل مصر يجرى الاتصال برقم 107.

- ومن خارج مصر من رقم: 25970400(00202) إلى رقم 25970430(00202).