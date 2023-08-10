«العليا للتنسيق» تزف بشرى سارة للطلاب بشأن مجموع القبول بالجامعات

زفت مصادر بوزارة التعليم العالي و المجلس الأعلى للجامعات واللجنة العليا للتنسيق بشرى سارة لطلاب الثانوية العامة 2023، والمسجيلن بتنسيق المرحلة الأولى 2023 في القطاعات المختلفة لاسيما العلمية، بشأن الحدود الدنيا للقبول في الكليات المختلفة خاصة القطاع الطبي، مؤكدة أنّ الحدود الدنيا ستشهد انخفاضًا عن العام الماضي، لانخفاض شرائح مجاميع الثانوية العامة للقطاع العلمي.

تنسيق المرحلة الأولى 2023

وأكدت المصادر بالمجلس الأعلى للجامعات الحكومية والعليا للتنسيق، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ اللجنة العليا للتنسيق ستجتمع خلال الساعة المقبلة لوضع وتحديد الأعداد المقرر قبولها في الكليات المختلفة، موضحة أنّ إعلان النتيجة سيكون خلال 48 ساعة من غلق موقع التسجيل لرغبات المرحلة الأولى بحد أقصى الأحد المقبل كموعد للإعلان.

وتابعت المصادر بوزارة التعليم العالي، بأنّ جميع الطلاب الناجحين في امتحانات الثانوية العامة 2023 لهم أماكن في الجامعات المصرية على مستوى الجمهورية، منوهة بأن هناك استعدادات تتم على قدم وساق لاعمال التنسيق 2023.