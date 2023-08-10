رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية بنهاية التعاملات اليوم الخميس

كتب:

محمد سعيد الشماع
03:30 م | الخميس 10 أغسطس 2023
استقرار سعر الريال السعودي أمام الجنيه

استقرار سعر الريال السعودي أمام الجنيه

سجل سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه في مختلف البنوك المصرية، بنهاية التداولات اليوم الخميس 10 أغسطس 2023، حيث سجل الريال السعودي في البنك الأهلي المصري  8.22 جنيه للبيع، و8.19 جنيه للشراء.

وتستعرض «الوطن»، في هذا التقرير، أسعار الريال السعودي اليوم الخميس، حسبما أعلنت مواقع البنوك الرسمية في آخر تحديث لأسعار العملات.

سعر الريال في البنك المركزي المصري

سعر الريال السعودي اليوم الخميس: 8.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الخميس: 8.22 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سعر الريال السعودي اليوم الخميس: 8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الخميس: 8.19 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سعر الريال السعودي اليوم الخميس: 8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الخميس: 8.19 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سعر الريال السعودي اليوم الخميس: 8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الخميس: 8.20 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB

سعر الريال السعودي اليوم الخميس: 8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الخميس: 8.18 جنيه للشراء.

اقرأ المزيد:

تعرف على سعر الريال السعودي في ختام التعاملات اليوم بالبنوك

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء في نهاية التعاملات بالبنوك المصرية.. مستقر

استقرار سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 8-8-2023 في البنوك

استقرار أسعار صرف الريال السعودي في البنوك بنهاية تعاملات اليوم
بقلم محمد سعيد الشماع