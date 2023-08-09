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تعرف على سعر الريال السعودي في ختام التعاملات اليوم بالبنوك

كتب:

مريم حنفي
04:23 م | الأربعاء 09 أغسطس 2023
سعر الريال السعودي اليوم.. تعبيرية

سعر الريال السعودي اليوم.. تعبيرية

سجل سعر الريال السعودي في ختام التعاملات، هدوءا في البنوك المصرية، ليواصل استقراره منذ بداية تعاملات اليوم، ليسجل متوسط الأسعار 8.21 جنيه للشراء، و8.24 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.

وترصد «الوطن» في السطور التالية سعر الريال السعودي في ختام التعاملات، وفق المواقع الرسمية للبنوك المصرية.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 

يبلغ سعر الريال السعودي في البنك الاهلي المصري، 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر 

سجل سعر الريال السعودي في ختام تعاملات اليوم، داخل بنك مصر، 8.22 جنيه للبيع، و8.19 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي 

يبلغ سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي 8.23 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع. 

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

سجل سعر الريال السعودي داخل بنك قناة السويس، في ختام التعاملات، 8.25 جنيه للبيع، و8.19 جنيها للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان 

سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان، سجل 8.21 جنيه للشراء، و8.25 جنيها للبيع.

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بقلم مريم حنفي