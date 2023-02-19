حاكم مصرف لبنان لقناة «القاهرة الإخبارية»: لا نستطيع حل أزمتنا الاقتصادية لكننا نخفف منها

قال رياض سلامة، حاكم مصرف لبنان، إن البعض ينتقد المصرف ويوجهون اتهامات لاذعة له لأهداف شخصية بعد فشل الكثيرين في إيجاد حلول لأزمات البلاد الاقتصادية، «قالوا نشوف مين اللي مسؤول بقى ونقوله لية حصل كده وإزاي حصل، ده لأنهم عجزوا عن الوصول لنموذج بديل يخدم الاقتصاد ويخدم المواطنين في لبنان وكذلك يلبي احتياجات المواطنين».

العجز وغياب الإصلاحات أضعف النظام

وأضاف «سلامة»، خلال حواره في برنامج «ثم ماذا حدث»، الذي يعرض على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن العجز وغياب الإصلاحات أضعف النظام وأصبح هناك خطورة على الاستقرار: «إحنا قاعدين نتفرج على اللي بينتقدوا، لحد ما يكون فيه حكومة ومؤسسات دستورية تهتم بهذا الموضوع، لأن السبب الرئيسي وراء تفاهم الدين في لبنان هي الدولة، بسبب سياستها في الموازنة العامة».

وعن سياسات المصرف في هذا الشأن، أكد أن البنك يحاول تخفيف أثار الأزمة الاقتصادية، لكن ليس قادر على حلها: «إحنا لا نتأثر بكل الشائعات اللي بتطلع علينا لأننا نعرف تماما إيه أسباب الأزمة الاقتصادية وأكيد مش مصرف لبنان هو سبب الأزمة، فتحويل الأضواء على مصرف لبنان هو بالفعل كبش محرقة»، مؤكدًا أن المستفيد في ذلك هو أي شيء يرغب في أن العدائية تصل لشخصه.

المصرف المركزي يعالج نتائج مش مُسبب

وتابع حاكم مصرف لبنان: «المصرف المركزي يعالج نتائج الأزمة وليس مُسبب لها، مش اللي هو بيصرف الأموال، اللي كان بيصرف الأموال كانت تصرف تبعا لموازانات في الدولة، المصرف مش مسؤول عن التهريب اللي صار في الدولار للخارج وخسائر اللبنانين في عمليات التهريب، مش مسؤولين عن تشغيل الكهرباء والخسائر التشغيل، مش مسؤولين عن غياب الخدمات الأساسية كالمياه، مش مسؤولين عن تمويل مصاريف الصحة في البلد ودعم الصحة والأدوية».