استشاري مناعة لـ قناة الحياة: متحور أوميكرون سريع الانتشار وليس جديدا

قال الدكتور مجدي بدران، استشاري أمراض الحساسية والمناعة، إن متحور أوميكرون ليس جديدا لأنه كان موجودا في 91 دولة على مدار العامين الماضيين، لافتا إلى أنه تم رصده في 2021 في أمريكا وأوروبا.

المتحور الجديد لديه القدرة على الانتشار

وأوضح «بدران» في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة» مع الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على قناة الحياة، أن المتحور الجديد لديه القدرة على الانتشار والعدوى السريعة، ومن الممكن أن يعدي الشخص الواحد من 10 إلى 18 شخصا، لافتا إلى أن العدوى يمكن أن تصل للملايين في اليوم الواحد في المجتمعات المزدحمة مثل الصين.

الصين تشهد ارتفاعا كبيرا في نسب المسنين

وأشار استشاري أمراض الحساسية والمناعة إلى أن الصين تشهد ارتفاعا كبيرا في نسب المسنين بين السكان، وحتى من تلقوا التطعيم تكون استجابتهم المناعية قصيرة الأمد تصل إلى 3 أشهر، لافتا إلى أن هناك حالة من الملل للالتزام بالكمامات والإجراءات الاحترازية.