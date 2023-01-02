رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

استشاري مناعة لـ قناة الحياة: متحور أوميكرون سريع الانتشار وليس جديدا

كتب:

محمد أيمن سالم
10:23 م | الإثنين 02 يناير 2023
الحياة

الحياة

قال الدكتور مجدي بدران، استشاري أمراض الحساسية والمناعة، إن متحور أوميكرون ليس جديدا لأنه كان موجودا في 91 دولة على مدار العامين الماضيين، لافتا إلى أنه تم رصده في 2021 في أمريكا وأوروبا.

 

المتحور الجديد لديه القدرة على الانتشار

وأوضح «بدران» في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة» مع الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على قناة الحياة، أن المتحور الجديد لديه القدرة على الانتشار والعدوى السريعة، ومن الممكن أن يعدي الشخص الواحد من 10 إلى 18 شخصا، لافتا إلى أن العدوى يمكن أن تصل للملايين في اليوم الواحد في المجتمعات المزدحمة مثل الصين.

الصين تشهد ارتفاعا كبيرا في نسب المسنين 

وأشار استشاري أمراض الحساسية والمناعة إلى أن الصين تشهد ارتفاعا كبيرا في نسب المسنين بين السكان، وحتى من تلقوا التطعيم تكون استجابتهم المناعية قصيرة الأمد تصل إلى 3 أشهر، لافتا إلى أن هناك حالة من الملل للالتزام بالكمامات والإجراءات الاحترازية.

اقرأ المزيد:

قناة الحياة تستعرض استمرار العمل بمشروع إنشاء مركز تنمية الأسرة في أبو مناع بقنا

قناة الحياة ترصد سير العمل بمحطة معالجة الحامولي بقرية الريان في الفيوم

قناة الحياة تستعرض جانبا من أعمال وحيد حامد في الذكرى الثانية لوفاته

قناة الحياة تعرض تقريرا عن محطة معالجة مياه صرف صحي بقرية بطن أهربت في الفيوم
بقلم محمد أيمن سالم