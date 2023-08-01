عاجل.. الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى علمي علوم 2023

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى علمي علوم 2023، وفتح موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل الرغبات للمرحلة الأولى اعتبارا من يوم السبت المقبل، ويستمر التسجيل حتى يوم الأربعاء 9 أغسطس الجاري.

الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى علمي علوم 2023

وقالت وزارة التعليم العالي، إن الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى علمي علوم 2023، 362 درجة فأكثر، أي بنسبة 88.29 فأكثر، مشيرة إلى عدد الطلاب المطلوبين لهذه الشعبة هو 22 ألفا و304 طلاب.

وسيكون تسجيل الرغبات للطلاب للالتحاق بالجامعات والمعاهد عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني، خلال المدة المحددة لكل مرحلة من مراحل التنسيق، وسوف يجرى التقديم لمدة خمسة أيام.

مواعيد إدخال الرغبات

ويجرى فتح باب تسجيل الرغبات في معامل الجامعات اعتبارا من الساعة 9 صباحا وحتى 3 عصرا يوميا، خلال أيام المرحلة .

ويمكن للطلاب التقدم أيضا عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات، وسيكون موقع التنسيق متاحا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة.

يشار إلى أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت أمس نتيجة الثانوية العامة 2023، وبلغت نسبة النجاح 78.81% مقابل 74.47% في 2022.