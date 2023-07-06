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«الفنون التطبيقية» تنظم دورات تأهيلية لطلاب الثانوية لاجتياز اختبارات القدرات

كتب:

إلهام الكردوسي
11:32 ص | الخميس 06 يوليو 2023
الثانوية العامة 2023

الثانوية العامة 2023

أعلنت نقابة الفنون التطبيقية، تنظيم دورة تدريبية لطلاب الثانوية العامة شعبتي «علمي علوم، وعلمي رياضة» فقط، من أجل تأهيلهم لاجتياز اختبارات القدرات للالتحاق بالكليات الفنية في العام الجامعي المقبل 2023- 2024. 

أسعار الدورات التدريبية

وقالت النقابة في بيان صحفي اليوم: أبنائنا طلاب الثانوية العامة (علمى علوم _ علمى رياضة) الإعلان عن الدورات التدريبية المؤهلة لاختبار القدرات بكليات الفنون التطبيقية وذلك بنقابة مصممى الفنون التطبيقية على أن تكون الدورة مجانية لأبناء أعضاء النقابة ولغير أبناء الاعضاء 300 جنيه مصري.

وذلك بمقرها الرئيسي بالمهندسين 10 شارع المناجم والمحاجر ميدان لبنان وفرعها بطنطا شارع البورصة برج فوتا الدور السابع.

موعد حجز الدورات التدريبية

وتابع البيان: سيقوم بالتدريب نخبة متميزة من الاكاديمين المتخصصين، ويتم البدء فى الحجز بدءا من يوم الخميس 22 يونيو 2023 بفروع النقابة من الساعه 4 مساء إلى 8:30 مساء، على أن يتم تقديم صورة رقم الجلوس والرقم القومى وصورة شخصية.

ولابناء الأعضاء يتم تقديم بالاضافة إلى ما سبق صورة من كارنيه عضوية الأب أو الأم أعضاء النقابة، وللتفاصيل من خلال الاتصال بالأرقام

01155544468

01155499606

01125554578

01124999090

01100888927

 

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مسؤول الملف الثقافي