«القاهرة الإخبارية»: 12 مفقودا في انفجار مصنع معدات بصرية بموسكو

ما زال 12 شخصًا في عداد المفقودين، إثر وقوع انفجار في مصنع للمعدات البصرية على بعد 50 كيلومترًا شمال شرق موسكو، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة أكثر من 60 آخرين.

نقل 30 شخصًا على الأقل إلى المستشفى

ويقول المحققون، اليوم الخميس، إنّ معدات تستخدم في إنتاج الألعاب النارية كانت مخزنة في مستودع مستأجر على أرض مصنع زاجورسك للمعدات البصرية والميكانيكية حيث وقع الانفجار، ونقل 30 شخصًا على الأقل إلى المستشفى بينهم 6 يرقدون في العناية الفائقة.

وينتج المصنع معدات بصرية لقطاعي الصناعة والرعاية الصحية وكذلك لقوات الأمن الروسية، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالة «رويترز».

الانفجار ألحق أضرارًا بنحو 38 مبنى سكنيًا في المنطقة

وقال حاكم منطقة موسكو، إنّ الانفجار ألحق أضرارًا بنحو 38 مبنى سكنيًا في المنطقة المحيطة وبمدرستين ومجمع رياضي ومتجر.