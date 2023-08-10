«القاهرة الإخبارية»: روسيا تلمح إلى فشل استراتيجية أمريكا في أوكرانيا

ذكرت السفارة الروسية لدى واشنطن، أنّ تقديم حزمة مساعدات عسكرية أخرى لكييف يدل على فشل استراتيجية الولايات المتحدة في أوكرانيا، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالة «تاس» الروسية.

وأوضحت السفارة في بيان لها على تيليجرام، أنّ إصرار الإدارة الأمريكية على مساعدة كييف بكل الطرق الممكنة، مع إمدادات الأسلحة الجديدة ليس أكثر من اعتراف واشنطن بفشل استراتيجيتها في أوكرانيا".

وأشار البيان إلى أنّ أمريكا تتظاهر بأنّ الهجوم المضاد يسير وفقًا للخطة المحددة، رغم اعتراف الكثير من المحللين في واشنطن بإخفاق أوكرانيا في الهجوم المضاد.

ودعت السفارة الروسية، صناع القرار في واشنطن بشأن الأزمة الأوكرانية إلى العودة إلى رشدهم، مشيرة إلى أنّ جميع الإجراءات التي تم اتخاذها سابقًا لا تؤدي إلا إلى تصعيد الصراع وخسائر بشرية جديدة من أجل انتصار وهمي.

في وقت سابق، أشار جون كيربي، منسق مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض للاتصالات الاستراتيجية، إلى ضرورة تقديم المزيد من الدعم الأمريكي لأوكرانيا.