تكثيف أعمال النظافة وتجميل الميادين العامة في بيلا بكفر الشيخ

نفذت رئاسة مركز ومدينة بيلا، بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الخميس، عدداً من الجهود ضمن تقريرها اليومي بمختلف القطاعات الخدمية التي تمثلت في تكثيف أعمال النظافة والتجميل ورش المبيدات الحشرية بجميع شوارع المدينة الرئيسية والفرعية داخل أحياء وشوارع المدينة وقرى المركز، بواسطة العاملين بجهاز النظافة والتجميل والوحدات المحلية ووحدة الملاريا بالإدارة الصحية ببيلا.

تنفيذ الخطة المتكاملة لرفع كفاءة الشوارع والميادين بنطاق المدينة

وواصل جهاز النظافة بالمدينة جهوده في تكثيف حملات النظافة العامة، لتنفيذ الخطة المتكاملة لرفع كفاءة الشوارع والميادين بنطاق المدينة، حيث تم رفع كافة المخلفات والمتولد اليومي من نقاط تجميعها بالمدينة، وتفريغ جميع الحاويات، وكنس الشوارع، ورفعها إلى المقلب الرئيسي، وتنفيذ حملات لرفع من الشوارع والطرق الرئيسية بالأحياء والشوارع الرئيسية.

كما قامت إدارة التنمية بديوان مجلس مدينة بيلا، بقص وتهذيب الأشجار بعدد من الشوارع بالتعاون مع جهاز النظافة والحملة الميكانيكية، حيث تم قص الحشائش والأشجار بشارع عبد المنعم رياض، وجانبى الطرق، ونظافة الأحواض وتهيئتها للزراعة، ثم ري المنتزهات المنتشرة بالمدينة، وتم رفع مخلفات التهذيب والقص بواسطة معدات الوحدة المحلية.

مكافحة الذباب والحشرات الزاحفة والناموس بكافة الشوارع

ونفذت وحدة الملاريا حملات مكثفة لرش البعوض والحشرات الطائرة باستخدام سيارات الرش، التي استهدفت رش الذباب والحشرات الزاحفة والناموس بكافة الشوارع، وأمام المنازل المطلة على الأراضي الزراعية والترع والمصارف.

تحسين مستوى النظافة والحفاظ على المظهر الجمالي

وفي ذات السياق، واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، العمل اليومي والمستمر لتنفيذ خطة رفع كفاءة منظومة النظافة بنطاق القرى، حيث تم رفع المخلفات من داخل القرى والشوارع ونقلها للأماكن المخصصة لها بعيداً عن الكتلة السكانية لتحسين مستوى النظافة والحفاظ على المظهر الجمالي وتوفير بيئة صحية.

تكثيف حملات النظافة والتجميل

وكان جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، وجّه علي أمين، نائب رئيس المدينة لشئون النظافة والتجميل، بتكثيف حملات النظافة والتجميل، ورفع تراكمات القمامة أولاً بأول، ورش الشوارع ضد الحشرات الطائرة بالمدينة وجميع قري المركز، ورفع كافة الإشغالات من حرم الطريق العام، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.