موعد امتحانات الثانوية العامة 2023 الدور الثاني في محافظة الجيزة

كشفت مدارس محافظة الجيزة عن موعد امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2022 - 2023، عبر صفحاتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بالإضافة إلى الإعلان عن جدول الامتحانات لكل مادة

جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 بالجيزة

وجاءت مواعيد كل مادة في جدول امتحانات الثانوية العامة للدور الثاني 2023 وهي كالتالي:

- يوم السبت 19 أغسطس امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.

- يوم الأحد 20 أغسطس امتحان مادتي اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية.

- يوم الإثنين 21 أغسطس امتحان مادة الرياضيات البحتة الجبر والهندسة الفراغية.

- يوم الثلاثاء 22 أغسطس امتحان مادة الاقتصاد والإحصاء.

- يوم الأربعاء 23 أغسطس امتحان مادتي الفيزياء والتاريخ.

- يوم الخميس 24 أغسطس امتحان اللغة الأجنبية الأولى.

- يوم السبت 26 أغسطس امتحان مادتي الكيمياء والجغرافيا.

- يوم الأحد الموافق 27 أغسطس امتحان الديناميكا.

- يوم الاثنين الموافق 28 أغسطس امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع.

- يوم الثلاثاء الموافق 29 أغسطس امتحان الأحياء والفلسفة والمنطق والاستاتيكا.

رسوم ومنافذ دفع تظلمات الثانوية العامة 2023

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رسوم تظلمات الثانوية العامة العام الحالى بـ200 جنيه للمادة مع إتاحة منافذ دفع رسوم تظلمات الثانوية العامة من خلال منافذ الدفع الإلكتروني، وتشمل البريد المصري وفوري ووقتي وإيجي باي، وسداد وضامن وأمان ومصاري، وبيي، وممكن، وطلقة، وموجة، وخالص موبايل، وأموال على أن يكون تقديم التظلمات إلكترونيًا على الرابط التالي.