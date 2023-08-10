حالة الطقس غدا الخميس.. حار نهارا في القاهرة ورياح نشطة في 5 مناطق ساحلية

أعلنت الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس غدا الجمعة، إذ يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس غدا

وأوضحت الأرصاد أنّ حالة الطقس غدا تشهد نشاط للرياح على شواطئ البحر المتوسط «العلمين - الإسكندرية - بلطيم - دمياط - بورسعيد»، وتكون سرعة الرياح من 40:50 كيلومترا، وارتفاع الموج 2 لـ2.5 متر.

وتنشط الريح وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد «أسوان - أبو سمبل» على فترات متقطعة، وتضطرب الملاحة البحرية على خليج السويس، وتكون سرعة الرياح من 70:50 كيلومترا في الساعة، وارتفاع الموج من 2.5 لـ4 أمتار.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت تفاصيل درجات الحرارة غدا الجمعة كما يلي.

القاهرة 33 24.

العاصمة الإدارية 34 25.

أكتوبر 34 25.

بنهــــا 33 24.

دمنهور 33 24.

وادى النطرون 34 23.

كفر الشيخ 32 24.

المنصورة 34 24.

الزقازيق 34 24.

شبين الكوم 33 23.

طنطا 33 23.

دمياط 30 25.

بورسعيد 31 25.

الإسماعيلية 34 23.

السويس 33 24.

العريش 30 24.

رفح 30 24.

رأس سدر 40 25.

نخل 38 20.

كاترين 33 17.

الطور 36 26.

طابا 36 25.

شرم الشيخ 38 29.

الإسكندرية 30 23.

العلمين الجديدة 30 23.

مطروح 32 23.

السلوم 32 24.

سيوة 36 23.

رأس غارب 37 28.

الغردقة 38 28.

سفاجا 37 29.

مرسى علم 38 29.

شلاتين 40 28.

حلايب 37 30.

أبو رماد 38 30.

رأس حدربة 37 28.

الفيوم 36 24.

بني سويف 36 24.

المنيا 36 24.

أسيوط 37 23.

سوهاج 38 25.

قنا 39 25.

الأقصر 40 26.

أسوان 41 28.

الوادي الجديد 40 27.

أبو سمبل 41 28.