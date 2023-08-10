«الأرصاد» تكشف موعد استقرار الأمواج: ابقوا قرب الشاطئ ولا تتعمقوا

كشف خبراء الأرصاد الجوية، عن موعد استقرار الأمواج بعد أن شهدت ارتفاعا خلال الساعات الماضية على عدة شواطئ تكتظ بالمصطافيين.

وأوضحت الأرصاد الجوية أنّ الرياح تنشط اليوم على مسطح البحر المتوسط عند شواطئ «العلمين - الإسكندرية - بلطيم - دمياط»، ليصل ارتفاع الأمواج من 2.5 : 1.5 متر، متوقعة استمرار نشاط الرياح وارتفاع الموج حتى السبت المقبل.

وحذّرت هيئة الأرصاد، من ارتفاع الأمواج في المناطق المذكورة، وتجنب الدخول في المياه والبقاء بالقرب من الشواطئ.

وتشهد البلاد تحسنا نسبيا في الأحوال الجوية على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، حيث بدأت درجات الحرارة في الانخفاض نهارا، وسجلت درجات حرارة أقل من المعدلات الطبييعة في مثل هذا التوقيت من العام.

وتصل درجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم الخميس في الظل على محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية 33 درجة مئوية، جاءت باقي الدرجات كما يلي.

درجات الحرارة اليوم الخميس

القاهرة 33 25.

العاصمة الإدارية 34 25.

أكتوبر 34 25.

بنهــــا 33 24.

دمنهور 33 24.

وادى النطرون 34 23.

كفر الشيخ 32 24.

المنصورة 34 25.

الزقازيق 34 25.

شبين الكوم 33 25.

طنطا 33 24.

دمياط 32 25.

بورسعيد 32 25.

الإسماعيلية 35 24.

السويس 35 25.

العريش 33 24.

رفح 32 24.

رأس سدر 40 26.

نخل 38 17.

كاترين 33 16.

الطور 36 24.

طابا 36 25.

شرم الشيخ 40 30.

الإسكندرية 31 24.

العلمين الجديدة 31 24.

مطروح 30 25.

السلوم 32 24.

سيوة 36 23.

رأس غارب 39 29.

الغردقة 41 30.

سفاجا 39 29.

مرسى علم 40 30.

شلاتين 40 31.

حلايب 37 30.

أبو رماد 38 30.

رأس حدربة 37 29.

الفيوم 36 24.

بني سويف 37 24.

المنيا 37 23.

أسيوط 39 25.

سوهاج 41 27.

قنا 42 28.

الأقصر 43 29.

أسوان 43 29.

الوادي الجديد 45 30.

أبو سمبل 43 30.