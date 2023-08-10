«الأرصاد» تتوقع تحسن حالة الطقس: الحرارة ستنخفض لأقل من معدلاتها الطبيعية

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد ستشهد المزيد من التحسن في الأحوال الجوية، ودرجات الحرارة تعتبر أقل من المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام، نتيجة التأثر بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

انخفاض درجات الحرارة

وأضافت غانم، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني وهالة حمدين، أنّ البلاد تتأثر بامتداد مرتفع جوي أعلى سطح الأرض، يجلب كتلا هوائية معظمها قادم من جنوب أوروبا، تعمل على انخفاض درجات الحرارة وتلطيف الأجواء بشكل كبير، لأنها اكثر اعتدالا من الكتل التي تؤثر علينا في الأيام الماضية.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ قيمة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى في الظل ستكون 33 درجة مئوية، وأغلب المحافظات تشهد انخفاضا في درجات الحرارة.

طقس حار رطب على القاهرة الكبرى

وذكرت أنّ الطقس سيكون حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على المحافظات الجنوبية، مثل جنوب سيناء وجنوب البلاد وشمال وجنوب الصعيد نهارا، وفي فترات الليل سنشعر بالمزيد من التحسن في الأحوال الجوية، والأجواء معتدلة الحرارة على معظم الأنحاء، خاصة المناطق الشمالية من السواحل الشمالية حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.