بشرى سارة للمواطنين من «الأرصاد» بشأن حالة الطقس

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها منذ قليل، تحسن نسبي في الأحوال الجوية على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، حيث بدأت درجات الحرارة نهارا تنخفض، إذ تسجل درجات حرارة أقل من المعدلات الطبيعة في مثل هذا التوقيت من العام.

درجات حرارة أقل من المعدلات الطبيعية

وأضافت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيانها، أنه من المتوقع أن تكون درجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم في الظل على القاهرة الكبرى 33 درجة مئوية، لتكون حالة الطقس معتدلة على كافة الأنحاء، وبذلك تكون سجلت درجة حرارة أقل من المعدل الطبيعي في مثل هذا التوقيت من العام.

درجات الحرارة غدا

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر، كما يلي.

القاهرة 33 25.

العاصمة الإدارية 34 25.

أكتوبر 34 25.

بنهــــا 33 24.

دمنهور 33 24.

وادى النطرون 34 23.

كفر الشيخ 32 24.

المنصورة 34 25.

الزقازيق 34 25.

شبين الكوم 33 25.

طنطا 33 24.

دمياط 32 25.

بورسعيد 32 25.

الإسماعيلية 35 24.

السويس 35 25.

العريش 33 24.

رفح 32 24.

رأس سدر 40 26.

نخل 38 17.

كاترين 33 16.

الطور 36 24.

طابا 36 25.

شرم الشيخ 40 30.

الإسكندرية 31 24.

العلمين الجديدة 31 24.

مطروح 30 25.

السلوم 32 24.

سيوة 36 23.

رأس غارب 39 29.

الغردقة 41 30.

سفاجا 39 29.

مرسى علم 40 30.

شلاتين 40 31.

حلايب 37 30.

أبو رماد 38 30.

رأس حدربة 37 29.

الفيوم 36 24.

بني سويف 37 24.

المنيا 37 23.

أسيوط 39 25.

سوهاج 41 27.

قنا 42 28.

الأقصر 43 29.

أسوان 43 29.

الوادي الجديد 45 30.

أبو سمبل 43 30.